Sürücülerin dikkatine!

Girne Yeni Liman Çemberi bu akşamdan itibaren trafik akışına kapalı olacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfalt çalışmaları nedeniyle saat 20.00’den sabah saat 04.00’e kadar Yeni Liman Çemberi trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları; alternatif yolları kullanmaları istendi.

BRTK