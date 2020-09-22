Sürücülerin dikkatine!

Karayolları Dairesi, Lefkoşa- Girne anayolunda yarın köprü yapımı çalışmaları yapılacağı için, çalışma yapılacak bölümde trafiğin tek şeritten sağlanacağını duyurdu. Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar yarın saat 10:00’da başlayacak. Yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.