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Sürücülerin Dikkatine!

Sürücülerin Dikkatine!

Sürücülerin dikkatine!

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Karayolları Dairesi, Lefkoşa- Girne anayolunda yarın köprü yapımı çalışmaları yapılacağı için, çalışma yapılacak bölümde trafiğin tek şeritten sağlanacağını duyurdu. Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar yarın saat 10:00’da başlayacak. Yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.  

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