Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor
Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor
A+A-
Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık. Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine cumartesi günleri de dâhil devam edileceğini açıklamıştı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.