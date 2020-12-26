Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor

Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık. Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine cumartesi günleri de dâhil devam edileceğini açıklamıştı.