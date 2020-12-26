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Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor

Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor

Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılabiliyor

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Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık. Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine cumartesi günleri de dâhil devam edileceğini açıklamıştı.   

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