Survior Hakan'ı Küçük Düşürdü!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, instagram sayfasındaki takipçilerinin azaldığını, bunun da paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından kaynaklı olduğunu söyledi. Var Mısın Yok Musun ve Survivior yarışmalarıyla tanınan Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say'ın paylaşımın altına "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi" yazdı. Fazıl Say ise o yoruma şöyle cevap verdi...

Fazıl Say, instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

"Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm. Sebebi son 7-8 gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam. Başka bir sebep şu anda yok, bilmediğim bir konu varsa haberdar edin. Yani bir şeyi "fazla" yapmış olduğum için. Fazla olan ise bir sanatçının sayfasında sanat eserleri, tuhaf mı bu? 2008-9-10-11-12 o yıllarda; Sosyal medyada pek çok tartışmaya girdim, hatta başıma ciddi dertler açıldı, fikirlerimi savunuyordum. Ve bazen de ölçüyü kaçırdığım oluyordu, seveni,sevmeyeni fark etmez, bu dönem böyleydi, malum, bazı kesimlerin ön yargıları değiştirmek, atomu parçalamaktan zordur, sıkı mücadeleydi tek başıma, doğru bulduğumu sonuna kadar savundum. Şimdi dostlar; instagram'da binlerce insanı , kurumu ben de takip ediyorum, önüme her gün ilginç şeyler düştüğü de olur, bazen hayatın akışıdır, bilmediğimiz insanların hayatlarından enstantanelerdir, bu gezegende olup bitenlerdir, kimi zaman ilgimizi çeker kimi zaman çekmez. Bu bir sorun değil. Bir sapıklık yoksa, çirkinlik, faşistlik, gaddarlık yoksa, bence o sayfalarda sıkıntı yok demektir, yani takibi bırakmama sebep yoktur. Zarar gördüğümüz yerden elbetteki uzaklaşırız.Resimleri bloklar olarak yayınlayabilir daha az göze batabilirdim belki, ama tek tek yayınlayınca, hem her biri hakkında altında oluşan bilgi birikimi, çok değerli yorumlar, fikir alışverişi daha özel oluyor.Bu yüzden tek tek. Her resim bir dünyadır. İnterneti kirletmiyoruz, tam tersi, temizliyoruz. Bunca arabesk yağmacılığı toz bulutu arasında haliyle; işimiz zor.609 bin kişi 607 bine düştü üç günde. Benim için sorun değil. Ama bu bir felsefi sorundur bu ülkede o ayrı konu. Sanatımı, ve ilgilendiğim sanatları paylaştığım için değil demek başka bir sebepten takip ederlermiş , 'fazla resim' onlara aykırı gelmiş; varsın öyle olsun.Resim sanatının Türkiye’de işi zormuş.Bu zorluklar tanıdık geldi"

Fazıl Say'ın bu mesajının altına 'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile ünlenen Hakan Hatipoğlu, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi" notunu düştü.

Fazıl Say ise Hakan Hatiopoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sordu.

Sosyal medyada olay olan bu yazışmanın ardından kullanıcılar, "Survivor Hakan'ı nasıl tanımazsın?", "Fazıl Abi ayıp ettin" şeklinde yorumlar yaptı. Kısa bir süre sonra Hakan Hatipoğlu yazdığını sildi.