Survivor 2017 başladı, daha ilk günden herkes onu konuşuyor!

Tuğçe Melis Demir, Survivor 2017 Gönüllüler yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri oldu. ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusu olan Survivor Tuğçe, yarışmanın ilk bölümünde başarılı bir performans sergileyerek ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Buz Hokeyi geçmişi nedeniyle denge konusunda bir hayli deneyimli olan Tuğçe Melis Demir kimdir, kaç yaşında? Hakkında merak edilenler detayda!





Survivor Tuğçe Melis, yarışmada genç ve dinamik yapısını sergileyen isimlerden birisi olarak yerini alıyor. Survivor 2017 yarışmasının denge konusunda en başarılı isimlerinden birisi olması beklenen Tuğçe Melis Demir, buz hokeyi geçmişiyle yarışmada önemli bir konuma sahip olacak. Buzun üzerinde patenlerle ayakta kalıp, mücadele vermek zorunda olan Tuğçe Melis Demir, Survivor 2017 yarışmasında denge gerektiren oyunlarda avantaj kazanacak

11 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tuğçe Melis Demir, öğreninimini İzmir'de sürdürmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi'nde lisans eğitimini gerçekleştiren Demir, eğitim hayatında devam ederken, bir taraftan da sportif faaliyetlerine ağırlık kazandırmıştır. Buz Hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olan Tuğçe Melis Demir, ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusudur.

1,69 boya ve 62 kiloya sahip olan Demir, Survivor Gönüllüler Takımı'nda ter dökecek.

Yarışmanın İnternet sayfasında seyirciler tarafından yorumlanan Tuğçe Melis Demir hakkında, "Gönüllülerin favorisi olarak görüyorum", "Çok güzel, çok yetenekli" yorumları yer almaktadır.