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BURCU ÇELİK KAYIP

BURCU ÇELİK KAYIP

Burcu Çelik Kayıp....

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GAZİMAĞUSA’DA 15 YAŞINDAKİ BURCU KAYIP  

Polis, Gazimağusa’da sakin 15 yaşındaki Burcu Çelik’in dün saat 13.30’dan beridir kayıp olduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, “Burcu Çelik (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

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