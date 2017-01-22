BURCU ÇELİK KAYIP
Burcu Çelik Kayıp....
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GAZİMAĞUSA’DA 15 YAŞINDAKİ BURCU KAYIP
Polis, Gazimağusa’da sakin 15 yaşındaki Burcu Çelik’in dün saat 13.30’dan beridir kayıp olduğunu bildirdi.
Polis açıklamasında, “Burcu Çelik (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.
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