BURCU ÇELİK KAYIP

GAZİMAĞUSA’DA 15 YAŞINDAKİ BURCU KAYIP

Polis, Gazimağusa’da sakin 15 yaşındaki Burcu Çelik’in dün saat 13.30’dan beridir kayıp olduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, “Burcu Çelik (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.