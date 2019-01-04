Survivor 2019 için tarih belli oldu!
Survivor 2019 için tarih belli oldu!
Survivor 2019 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili tüm detayları verdi. Survivor bu sene Türkiye-Yunanistan Survivor'ı olacak.
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Survivor için artık sayılı günler kaldı. Şubat ayında başlayacağı duyurulan Survivor 2019'de bu sene neler olacak merak konusu.
2019 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan olacak. Acun Ilıcalı, kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Survivor'da adayların belli olduğunu ve Survivor'a gidecek yarışmacıların seçiminde seyircinin de etkisinin olacağını duyurdu. İşte Survivor adayları...
2019 SURVİVOR ADAYLARI
Seda Ocak
Büşra Yalçın
Müzeyyen Seren Bayülken
Atakan Işıktutan
Emin Günenç
Erdem Ekşioğlu
Emre Durak
Kader Karakaya
Buse Akar
Asil Cengiz
Kaan Kazgan
Özgür Özdemir
Azim Kaan Güvenilir
Okay Köksal
Hikmet Tuğsuz
Ecem Onaran
Halim Baydur
Sami Levi
Hakan Kanık
Melisa Emirbayer
Yusuf Karakaya
Serpil Uzunçavdar
Sinem Kılıç
Burak Yurdugör
Sıla Rümeysa Ölçek
Simge Olçun
Begüm Güven
Bora Edin
Sude Burcu
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