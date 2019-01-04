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Survivor 2019 için tarih belli oldu!

Survivor 2019 için tarih belli oldu!

Survivor 2019 için tarih belli oldu!

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Survivor 2019 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili tüm detayları verdi. Survivor bu sene Türkiye-Yunanistan Survivor'ı olacak.

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Survivor için artık sayılı günler kaldı. Şubat ayında başlayacağı duyurulan Survivor 2019'de bu sene neler olacak merak konusu.

2019 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak. 

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan olacak. Acun Ilıcalı, kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Survivor'da adayların belli olduğunu ve Survivor'a gidecek yarışmacıların seçiminde seyircinin de etkisinin olacağını duyurdu. İşte Survivor adayları...

2019 SURVİVOR ADAYLARI

Seda Ocak

Büşra Yalçın

Müzeyyen Seren Bayülken

Atakan Işıktutan

Emin Günenç

Erdem Ekşioğlu

Emre Durak

Kader Karakaya

Buse Akar

Asil Cengiz

Kaan Kazgan

Özgür Özdemir

Azim Kaan Güvenilir

Okay Köksal

Hikmet Tuğsuz

Ecem Onaran

Halim Baydur

Sami Levi

Hakan Kanık

Melisa Emirbayer

Yusuf Karakaya

Serpil Uzunçavdar

Sinem Kılıç

Burak Yurdugör

Sıla Rümeysa Ölçek

Simge Olçun

Begüm Güven

Bora Edin

Sude Burcu

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