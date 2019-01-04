Sevgililer ticarete atıldı

Şarkıcı İdo Tatlıses ile model sevgilisi Yasemin Şefkatli, ticarete atıldı. İkili, internette spor kıyafetler satan bir markayı hayata geçirdi. Ünlü çift, markanın katalog çekimleri için de birlikte objektif karşısına geçti.

Bir yıllık aşkları haziran 2018'de sekteye uğrayan ikili, dört aylık aranın ardından ilişkilerine ikinci şansı vermişti.

MARKA ADI DOĞUM YILLARI

Barışma sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çift, özel hayattaki birlikteliklerini iş dünyasına da taşıdı. İkili, geçen ay '1992 Store' adında internet üzerinden satış yapan bir moda markasını hayata geçirdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin markanın adı için doğum tarihleri olan 1992 yılından esinlenmeleri ise dikkat çekti.

ANNEDEN DESTEK GELDİ

İdo Tatlıses, spor kıyafetleri satışa sunan markanın tasarımlarıyla geçen günlerde objektif karşısına geçti. 26 yaşındaki şarkıcı, modellik konusunda da Yasemin Şefkatli'den destek aldı. İkilinin moda sektörüne atılmasına İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'dan da destek geldi.