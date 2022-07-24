Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi
Survivor programı sayesinde adını geniş kesimlere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği kıyafete yorum yağdı. Takipçileri, "Şort görünmüyor, altında bir şey yok" gibi yorumlarda bulundu.
Survivor'da yarışmalarının ardından ün kazanan birçok isim, günlük hayatlarıyla da takip ediliyor. O isimlerden biri de Survivor'un genç yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu.
ESTETİK AMELİYATI YAPTIRDI
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuştu. Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.
SON POZUNA YORUM YAĞDI
Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı. O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.
İşte Kalaycıoğlu'nun o pozu:
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