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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi

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Survivor programı sayesinde adını geniş kesimlere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği kıyafete yorum yağdı. Takipçileri, "Şort görünmüyor, altında bir şey yok" gibi yorumlarda bulundu.

Survivor'da yarışmalarının ardından ün kazanan birçok isim, günlük hayatlarıyla da takip ediliyor. O isimlerden biri de Survivor'un genç yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu. 

ESTETİK AMELİYATI YAPTIRDI 

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuştu. Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

SON POZUNA YORUM YAĞDI 

Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı. O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.

İşte Kalaycıoğlu'nun o pozu:

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