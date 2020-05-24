Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?

Aycan Yanaş kimdir, kaç yaşında soruları Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aycan Yanaç başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Peki Ayçan Yanaç nereli? İşte 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de dünyaya gelen Survivor Aycan ile ilgili merak edilenler…

Aycan Yanaç, Survior 2020’nin beğenilen isimleri arasında bulunuyor. Survivor’ın yeni bölümünde Survivor 2020 ve Acun Medya arasında karşılaşma gerçekleşecek. Ünlüler takımı yarışmacılarından Aycan Yanaç bu akşam oynanacak olan futbol maçına damga vuracak. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.