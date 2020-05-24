Zeynep Tokuş’tan ‘Sandalyeyle oyunlar’

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş oyunculuğa ara verdikten sonra yoga eğitimine başlamış ve sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden zor yoga hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tokuş, yaptığı son paylaşım ile yine formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren kraliçenin yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.

43 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.

Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da iki sandelye ile dikkat çekici bir gösteride bulundu.

‘Sandalyeyle oyunlar’ notunu düştüğü paylaşımında ne kadar formda olduğunu gösteren Zeynep Tokuş o hareketlerin nasıl gerçekleştiğini de paylaştığı video ile gösterdi.(sözcü)