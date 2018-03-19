SURVIVOR ELEME GÜNÜ! ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kaybeden takım Gönüllüler olmuştu. Takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve Nagihan kazandı. Ada konseyinde ismi en çok yazılan isim İpek oldu. Haftanın en iyi performansını Funda gösterdi. Elemeye çıkan isimler: İpek, Ramazan ve Birsen oldu. Peki Survivor son bölümde kim elendi? İşte cevabı...

Survivor son bölümde kim elendir? Merakla beklenen sorunun cevabı belli oldu.

Oylamada İpek (7) yazıldı ve ilk aday İpek oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Nagihan ikinci adayı Ramazan olarak belirledi. En iyi performansa sahip Funda ise Birsen dedi ve üçüncü aday da belirlendi. Belirlenen üç isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda etti. İşte Survivor eleme gecesi yaşananlar…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: İPEK

Acun: Üç aday var biri veda edecek. İpek’e geçmiş olsun diyoruz. Birinci aday İpek, ikinci aday Ramazan, üçüncü aday Birsen. En az oy alanı birazdan söyleyeceğim. Olağanüstü yaşanan bir son dakika krizi var. Yunan takımı son saniye yendiniz. Hiç istemediğimiz bir olayın içinde bulduk kendimizi. Adem ve Turabi arasında çok ciddi bir tartışma yaşandı. Bu olayları istemiyoruz. Sizin de mutlu olduğunuzu düşünmüyorum. Bu olayın çok ciddi bir uyarı olduğunu bir daha olmamasını net olarak tebliği etmek istiyoruz. Bir daha asla istemiyoruz.

Turabi: Öncelikle kız kardeşlerimden özür diliyorum, benim için oldu bitti bir daha olmaz.

Adem: Öyle güzel mutlu bir galibiyetin ardından böyle bir şey yaşanmasını istemem bazen uğursuzluk istenmeyen anda gelir çatar. Suçlu suçsuz aramıyorum. Bundan sonra biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Kadın yarışmacılarımıza karşı biraz agresif olduk, korkmalarına neden olduk, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz.

Acun: All Star takımına bir yarışmacı gelecek. Yarın oyuna dahil olacak. Bu isim Berna. Sahranın yüzünde güller açıyor şuan. Çok heyecanlı bir sezona başladık. All Star sendeledi ama yıkılmadı. Yunan oyununu verseniz çok üzülürdüm. Performans listesini açıklayacağım. Dört kişi ödül alacak. Erkeklerde en iyiler: Hilmicem, Mustafa Kemal. Kadınlarda: Funda, Damla. Ödül enerji için gronola ve yoğurt kazandı.

Survivor’da elenen isim: İpek

İpek: İkinci acı üst üste geldi. Burada olmak mükemmeldi. Mükemmel insanlar tanıdım. Tanıdığımız sandığım insanları da tanıdım. Hayırlısı buymuş demek…