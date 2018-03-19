BiLiM iNSANLARI AÇIKLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Avustralya'da yapılan bir araştırma sonucunda erkekler için çok önemli bir ilaç geliştirilmeye yaklaşıldığı ifade edildi.

Monash Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre 5 yıl içerisinde erkeklerin kullanabileceği ve hem istenmeyen gebeliği engelleyen hem de Viagra etkisi yaratacak tek bir hap geliştirilmesine az kaldı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star’da yer alan bir haberde Avustralya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Monash Üniveristesi’nde süregelen bir araştırma mercek altına alındı. Monahs Üniversitesi’nde Dr. Sab Ventura önderliğinde çalışmalarını sürdüren bilim ekibi erkekleri yakından ilgilendiren bir hap geliştirdi.

Avustralyalı bilim insanlarının geliştirdiği hap, adeta bir taşla iki kuş vuruyor. Spermleri durdurarak olası bir gebeliğin önüne geçen hapın aynı zamanda bir Viagra gibi çalıştığını açıklayan Dr. Ventura, “Araştırmalarımız devam ediyor. Fakat şu aşamada bu hapın Viagra gibi libido artırıcı etkisi olduğunu da söyleyebiliriz” dedi. Bilim insanları, hapın etkisinin geçici olduğunu ve kalıcı bir iktidarsızlık sorununa sebep olmayacağını açıklarken, bu hapın 5 yıl içerisinde piyasada olacağı belirtildi.

Dr. Ventura, “Denemelerimiz devam ediyor. Daha güvenilir, sağlam, etkili ve hormonları etkilemeyen bir ilaç geliştiriyoruz. Bu doğum kontrol yöntemi ağızdan alınacak” dedi.