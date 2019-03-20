Survivor öncesi defalarca istismara uğradı!

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti.

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

ERKEN ELENİNCE UYANDI

Sözde uzman kişi, 'enerji verme' vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.