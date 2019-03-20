Survivor'dan o isim elendi!

Survivor son bölümde elenen isim ada konseyinde eleme adayları içerisinden en düşük puanı alan kişinin açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Türk takımı yarışmacılarının eleme stresi yaşadığı gecede sonuçlar Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Peki, Survivor’da elenen isim kim oldu ve adadan kim gitti?

“Survivor kim elendi?” sorusu dün akşam SMS sıralamalarının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Türk takımı yarışmacıları içerisinden bir ismin programa veda ettiği gecede önemli açıklamalar yapıldı.

İşte son bölümde fenomen yarışma programında yaşanan gelişmeler ve elenen ismin son sözleri…

FAVORİ OLARAK GÖSTERİLEN İSİM ELENDİ

Atakan, Bora ve Hakan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2019'da en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Hakan Kanık oldu. Hakan'ın takımda önemli bir isim olması ilerleyen günlerde takım için sıkıntı yaratıp yaratmayacağı ise kafaları karıştırdı.

HAKAN KANIK NELER SÖYLEDİ?

Elenen ismin açıklanmasının ardından Kanık’ın son sözleri şöyle oldu; Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Erken bir veda oldu. Çok güzel tecrübeler edindim. Öğrenmenin yaşı yok. Çok güzel insanlar tanıdım. Büşra'ya iki çift lafım var. Beni gitmeyeceğime beyan ederek beni söylemişti. Kendisini vicdanıyla ve takım arkadaşlarımla baş başa bırakıyorum.

HAKAN KANIK KİMDİR?

7 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.