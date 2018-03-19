Survivor'a Yeni Bir İsim daha katılıyor!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'a yeni bir isim daha katıldı. Acun Ilıcalı yeni ismi Instagram hesabından duyurdu.

2018 Survivor All Star yarışması hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor2018 All Star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BERNA İLE SAHRA KAVGA ETMİŞTİ

2015 yılında aynı takımda yarışan Berna ve Sahra kavga etmişti. Kavga sonrası Berna diskalifiye olmuştu. Berna ve Sahra 2015'te olduğu gibi All Star'da da aynı takımda yarışacak.