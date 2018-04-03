Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Nevin Yanıt oldu .

Survivor 1 Nisan akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Birsen, Nevin, Yağmur üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Nevin Yanıt oldu.

NEVİN YANIT KİMDİR?