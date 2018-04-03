KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Mağusa’da önceki gece bir apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Agamyrat Agalyyev’in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, ev sahibi Sona Joryeva tutuklandı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gece misafir olarak gittiği evin balkonundan 9 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitiren Türkmenistan uyruklu Agamyrat Agalyyev’in ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, ev sahibi Türkmenistan uyruklu Sona Joryeva’nın KKTC’de kaçak olduğu ortaya çıktı. 10 aydır KKTC’de kaçak olarak bulunan zanlı Joryeva, “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

10 aydır KKTC’de kaçak

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, 1 Nisan tarihinde Mağusa’da meydana gelen ani ve gayri tabi ölüm meselesi ile ilgili olarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilen zanlı Sona Joryeva’nın pasaportunda yapılan kontrolde, zanlının, 2017 yılı Haziran ayından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Safa, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Sona Joryeva’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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