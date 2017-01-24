Survivor'da Gerilim!

Survivor Eser West'ten Erdi'ye: Gıcık bir karakterin var!

Survivor 2017 gergin başladı. Adada ilk tartışmalar yaşanıyor. Gönüllüler takımından Eser West, Erdi için çok ağır konuştu.

Survivor 2017 gönüllüler takımı içerisinde yer alan Eser West programın ilk bölümüne damga vurdu. Çıktığı bütün mücadelelerden galibiyetle ayrılan Eser West takım arkadaşlarından da tebrik alırken tanıtım videosunda yaptığı iddialı açıklamaların hakkını vermişti. Eser West şimdi de Erdi ile yaptığı konuşmayla gündeme geldi.

Daha önce meydana gelen Gökhan ve Erdi arasındaki tartışmaya Eser de dahil oldu.

Eser, Erdi'ye 'Senin gıcık bir karakterin var' diyerek yüklendi.