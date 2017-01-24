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'Ölene Kadar' Dizisine Sürpriz Oyuncu!

'Ölene Kadar' Dizisine Sürpriz Oyuncu!

'Ölene Kadar' Dizisine Sürpriz Oyuncu!

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Atv'de Perşembe akşamları yayınlanan 'Ölene Kadar' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Başrollerinde Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Ölene Kadar' dizisine ünlü oyuncu Didem Balçın da dahil oldu. Balçın, son olarak Diriliş "Ertuğrul" dizisinde rol almıştı. Didem Balçın'ın 3. bölümden itibaren Ölene Kadar dizisinde boy göstereceği öğrenildi.

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