Survivor'da kim elendi?

Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Türkiye - Yunanistan2019'da dün akşam eleme konseyi toplandı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımından üç isim eleme potasındaydı. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor 2019 hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta eleme potasında Yunan takımından üç isim vardı. Tony, Simos ve Spyros'un eleme potasında olduğu gecede en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımında Tony, Simos ve Spyros haftanın eleme adayları olmuştu ve yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim Simos oldu...

SON SÖZLERİ...

Güzel bir yolculuktu. Çok şey gösteremedim. Yarışmaya sonradan katıldım ama erken veda ediyorum. Ama güzel insanlar tanıdım. Umarım hepsi varmak istediği yere varır. İnanılmaz güzel mücadeleler verdik, bunun için gurur duyuyorum.

VASİLİS SİMOS KİMDİR?

28 yaşında olan Vasilis, Atina merkez pazarında bir balık çiftçisidir. Basketbol ve futbol lisansı olan Vasilis, spor hayatının haricinde gazetecilik ve muhasebe eğitimi aldı. Bir televizyon kanalında sunuculuk da yapan Vasilis, kendisini otantik, dinamik ama duygusal bir karakter olarak tanımlar.