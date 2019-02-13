Survivor’da o isim elendi!

Survivor 2019'da eleme adayları, dokunulmazlık oyunlarını kıl payı rakibi Yunan takıma kaptıran Türklerden çıktı. Takımın belirlediği isim Kader, bireysel dokunulmazlık alan Sude'nin belirlediği isim Okay, yine bireyseli alan Bora'nın belirlediği isim Atakan oldu. Peki Survivor'da üç eleme adayından hangisi elendi? İşte SMS oylaması sonucunda en az oyu alan ve adaya veda eden isim...

Geçen hafta Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi olmuştu. Peki bu hafta Survivor’da kim elendi? Survivor’da tansiyon gittikçe yükseliyor.Son bölümde Türkler uzun zamandan sonra oyunu kazandı. İlk etapta 8-3’lük bir skorla rakibine fark atan Türk takımı Yunan takımının skoru 9-9 yapmasıyla gerildi. Ardından Hikmet’in müthiş mücadelesi ile ödülü Türk takım kazandı. Daha sonra ada konseyi yapıldı. Eleme adayları olarak Okay, Kader ve Atakan belirlenmişti. Peki Survivor’da kim elendi? İşte merak edilen ayrıntılar…

SURVİVOR 2019’DA ELENEN İSİM: KADER

ADA’DA KAVGALAR BAŞLADI!

Bora: Dün bir oyun kaybettik. Ateş başında toplanıldı. Konseyde kim kimi yazdı konusunda geldi. Adaya geldikten sonra benim grubum Hikmet ve Hakan idi. Okay ile dalga geçiyorlar. Herkes hakkında bir şey söylüyor. Her şey kavgayla çözülmez.

Yusuf: Bu iki isim potada olmamalıydı (Atakan ve Okay). Resmen yalan söyleyip iftira attılar. Dostane bir yaklaşım sergilemedi.(Bora). Sabrımın sınırlarını zorlayan bir cümle kurdu ‘Ayağını denk al’ dedi. Beni sinirlendirip bir şeyler yaptırmak derdinde. Kendime hakim olup bu çizgimde devam edeceğim.

Melisa: Ne kadar gruplaşma yok dense de 4 grup var. Adam gibi adamsın dedim fikirlerin önemli dedim. Şuandan sonra Bora abiye olan saygım ve bu görüşlerim bitti.

Atakan: İlk haftadan yazılmak hoşuma gitmedi. Üzerimizdeki kara bulutları atıyoruz ve oyunu almak için gidiyoruz. Artık yükselişe geçmemiz gerek.

Bora: 4 oyunu kaybettik artık midemizden bir şeyin geçmesi gerek.

Hakan: Sakatlığımdan dolayı oynayamıyorum. Yenilmemizin sebebi takımdaki gerginlikler. Halledilebilecek şeyler. Kaybettikçe içimizde sıkıntı yaşıyoruz.

Seda: Beşinci oyunu da verirsek tamamen bir başarısızlık olacak.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Survivor’da ödül oyununa hoş geldiniz. Oyuna başlamadan önce sürprizimiz var. Aranıza yeni biri katılıyor. Alkışlarınızla Kaan’ı çağırıyorum. Kaan maalesef talihsiz bir şekilde sakatlanan Erdem’in yerine geldi. Ödülünüz hamurişi.