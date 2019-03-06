Survivor'da şoke eden olay!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasına damga vuran olay...

İletişim ödül oyununu kazanan Seda Ocak, yanında Melisa Emirbayer', de ödüle götürmek istediğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte teknoloji evine giden Melisa, erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce şoke oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mesajlaşma istediği şekilde geçmeyen Türk yarışmacı, teknoloji evinde gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR ŞEY OLMUŞ"

Melisa, "Bu, o değil. İki senedir konuştuğum erkek arkadaşım değil resmen. Değişik konuşuyor. Saçma sapan, değişik yani. Bir şey olmuş. Benim altıncı hissim kuvvetli, bana göre bir şey var" dedi. Bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Nasıl uyuyacağım bilmiyorum.

"UZAK ARKADAŞ GİBİYDİ"

Türk takımında mücadele eden Melisa'nın moral bozukluğu adada da devam etti: Erkek arkadaşımla çok garip bir diyalog yaşadık. Bir ara şaka yapıyorlar sandım. Uzak arkadaş gibi konuştu. Soru işaretlerim var kafamda. Beni bu şekil üzmeye hakkı yok.