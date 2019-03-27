Survivor'dan o isim elendi!

Gece ise konseyde bir Yunan yarışmacı adadan elendi. Peki Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da kim elendi? Yarışmanın son bölümünün ardından bu soru gündeme geldi. Salı günü Türk ve Yunan yarışmacılar sembol oyununa çıktılar. Ardından iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Gece ise eleme vardı. İşte dün akşam yaşananlar...

SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı günü Türk yarışmacılar, sembol oyununa çıkıyorlar. Kadın ve erkek yarışmacılar iki gruba ayrıldığı yarışmada erkeklerde sembolün sahibi Yusuf olurken kadınlarda ise Büşra oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivovor'ın 34. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar, kahvaltı ödülü için parkura çıktılar. Bu oyunda Türk takımı oyunu baştan sona önde götürdü. Oyun sonunda skor 10'a 5 oldu ve ödülü Türk Takımı kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da önceki gün konseyde en çok Spyros'un ismi yazılırken Kyriakos, Tony'nin ismini vermiş, Dalaka ise Patrick Ogunsoto'yu seçmişti. Böylelikle Spyros, Tony ve Patrick bu hafta eleme adayları olmuştu. Dün gerçekleşen elemede en az oyu Patrick aldı ve yarışmadan ayrıldı. Eski futbolcu da olan Patrick Ogunsoto yarışmaya 10 gün önce dahil olmuştu.