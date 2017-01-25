Survivor'dan O İsim Elendi!

Survivor 2017 yarışması yeni sezonun ilk elemesini gerçekleştirdi. Peki Survivor 2017'ye veda eden isim kim oldu? Survivor 2017 yarışmasına yeni giren kişiler de belirlendi. İşte tüm detaylar...

Survivor 2017 yeni sezonuna bomba gibi başladı. Reytinleri alt üst eden Survivor 2017 yarışmasının ilk eve veda eden ismi açıklandı. Survivor 2017 yarışmasına 3 yeni erkek de katıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Survivor 2017'den elenen ilk isim Fulya oldu. SMS sonucunda yarışmaya katılmaya hak kazananlar ise Anıl Karakurt, Fatih Hürkan ve Sadin Bakır oldu.

Haftanın en başarılı ismi erkeklerde Eser olurken, kızlarda da Sema oldu.