"Sus artık damarımıza basma!"

“Grupta mutsuzdum, negatif şeyler beni yorunca ayrıldım” açıklamasıyla bir anda magazin basınının gündeminde yer alan şarkıcı Gülçin'e eski grup arkadaşı Cemre Kemer'den sert yanıt geldi.

2005’te kurulup 2009’da dağılan Hepsi Grubu’nun üyesi Gülçin Ergül, Kanal D’deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında “Grupta mutsuzdum, negatif şeyler beni yorunca ayrıldım” demişti

Grubun diğer üyesi Cemre Kemer’den cevap gecikmedi:

“Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin?

'BU YEDİĞİN KABA TÜKÜRMEK OLMUYOR MU?'

Bu yediğin kaba tükürmek olmuyor mu? Adama sormazlar mı susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye? Sus artık, bizim gibi efendi ol. Damarımıza basma!”