Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız dikkat!

Alışkanlıklardan vazgeçmek çok zor, biliyoruz. Ancak sağlığınızı korumak ve vücudunuzu formda tutmak istiyorsanız yemekten sonra yapılan 7 yanlışa göz atmalısınız. Listede sizin de sıklıkla yaptığınız maddeler varsa bir an önce vazgeçmenizi öneriyoruz. İşte yemekten sonra yapılan 7 yanlış…



1. Sigara içmek

Uzmanlar bu alışkanlığın göründüğünden daha zararlı olduğu konusunda uyarıyorlar, çünkü yemekten sonra içilen tek bir sigara, 10 sigara içmişsiniz gibi bir etkiye sahip.

2. Meyve yemek

Vücut, ara öğün olarak tüketilen meyveyi hızlıca sindirebilir. Ancak yemekten hemen sonra yenilen meyve midede uzun süre kalır ve çürümeye neden olur. Bu da mide hastalıklarına davetiye çıkarır. Yemekten hemen sonra meyve yemek aynı zamanda selülit oluşumunu teşvik edebilen gaz ve toksinler salgılar. Bu nedenle mideniz boşken veya yemekten iki saat önce veya sonra meyve yiyin.

3. Çay içmek

Yemekten sonra taze demlenmiş çay gibi yok, değil mi? Neredeyse hepimizin sahip olduğu bu alışkanlık vücudumuz için bir hayli zararlı. Yemekten hemen sonra çay içmek sindirim sistemini yavaşlatır. Bu da özellikle anemik insanlar için çok zararlıdır. Çay içmek için yemeğin üzerinden 1 saat geçmesini bekleyin.



4. Duş almak

Uzmanlar, yemekten hemen sonra duşa girmenin zararlı olduğunu söylüyor. Su vücuttaki kan akışını iyileştirir ancak yemek yediktensonra kanımız sindirimin gerçekleştiği mideye gider. Duş aldığımızda vücudumuz sıcaklıkta ani değişiklikler yaşar.

5. Bel egzersizi yapmak

Bu hepimizin sahip olduğu bir alışkanlıktır. Yyemek yedikten sonra yapılan bel egzersizi bağırsakların dolaşmasına ve sindirimin yavaşlamasına yol açabilir. Ayrıca yemek yedikten sonra bel egzersizinin kötü olmasının başka bir nedeni de kilo almaya yol açabilecek olması.



6. Fiziksel aktiviteler

Herkes yemek yedikten sonra fiziksel aktivitenin iyi olduğunu düşünüyor olsa da gerçek oldukça farklı. Fiziksel aktiviteler, sindirim sisteminizi bloke ediyor. Egzersiz ya da yürüyüş için yemeğin üzerinden biraz geçmesini bekleyin.

7. Uyku

Uyuduğumuzda tüm vücut fonksiyonları beynimizle birlikte uyur. Bu sebeple yedikten sonra uykuya dalmak önerilmez. Yatış pozisyonu da tavsiye edilmez çünkü sindirim ve mide suları için iyi değildir. Bu alışkanlık mide problemlerine yol açabilir.