SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16- 30 Eylül devresi çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde SÜTEK’e süt veren 758 üretici için toplam 13 milyon 957.6 bin TL üreticilerin hesaplarına yatırıldı.