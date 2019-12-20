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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Çiğ süt bedelleri ödenmeye başlandı!

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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16- 30 Eylül devresi çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu  dönemde SÜTEK’e süt veren 758 üretici için toplam 13 milyon 957.6 bin TL üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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