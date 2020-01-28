TABİPLER BİRLİĞİNDEN UYARI!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), virüslere etki eden ilaçların ülkede gereksiz kullanıldığını kaydederek, “Bu şekilde devam edilirse hastalarda direnç sorunlarıyla karşılaşacağız” uyarısında bulundu.

Özellikle özel laboratuvar ve hastaneler influenza testi pozitif çıkan hastalara risk grubunda olup olmadıklarına bakılmaksızın tamiflu (oseltamivir) reçete edildiğini belirten Tabipler Birliği, “Pozitif test sonucu tek başına ilaç yazma sebebi değil. Dirençli virüsler gelişmesinin durdurulması ve antivirallerin etkinliğini gelecek nesillerde de sürdürebilmesinin tek çare antiviral tedavinin akılcı kullanılması. Antiviraller sadece risk grubundaki kişilere reçete edilmeli. Bu şekilde devam edilirse hastalarda direnç sorunlarıyla karşılaşacağız. Direnç gelişirse gelecekte gerçek anlamda bu ilaca ihtiyacı olan hastaları tedavi edemeyeceğiz” dedi.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı, Tamiflu (oseltamivir) adlı antiviral ilacın nasıl ve kimler için kullanılması gerektiği konusunda yazılı açıklama yaptı.

Tamiflunun riskli hastalar için önemli olduğunu kaydeden Vudalı, şunları kaydetti:

“Grip (infleunza) viraldir, yani sebebi virüs olan bir enfeksiyondur. Antibiyotikler enfeksiyon sebebi olan bakteriler üzerinde etkilidir. Grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin hastalığa sebep olan virüs üzerinde kesinlikle herhangi bir etkisi yoktur. Virüslerin sebep olduğu hastalıklarda risk grubunda olmayan kişilere sadece şikayetlerine yönelik ilaç (ateş düşürücü, ağrı kesici gibi), istirahat, bol sıvı ve dengeli beslenme önerilir. Ancak hastalığı ağır geçirme ihtimali yüksek olan riskli kişilerde virüsler üzerinde etkili antiviral (Tamiflu, oseltamivir) dediğimiz ilaçlar verilir. Grip gibi viral enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü bu kış döneminde KTTB olarak Tamiflu (oseltamivir) ilacının endikasyon (ilaç reçete etme/kullanma sebebi) dışı kullanıldığını üzülerek gözlemekteyiz. Özellikle özel laboratuvar ve hastanelerde bakılan influenza testleri sonrasında pozitif çıkan hastalara risk grubunda olup olmadıklarına bakılmaksızın tamiflu (oseltamivir) reçete edilmektedir. Eğer ki Tamiflu (oseltamivir) ilacı endikasyon dışı reçete edilmeye devam edilirse gelecekte direnç sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Direnç gelişirse de gelecekte gerçek anlamda ilaca ihtiyacı olan hastaları tedavi edemeyeceğiz.”

Vudalı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Risk grubundaki kişilerin hastalığa yakalanmaları durumunda sağlıklı kişilere oranla hastane yatış ve ölüm oranları daha yüksek. Bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Bu sebeple grip için risk grubundaki kişilere hastalık durumunda ilk 48 saat içerisinde antiviral tedavi başlanmalıdır. İlaç kullanım miktarı ile direnç gelişimi arasında doğru bir orantı mevcuttur. Ne kadar çok virüs antiviral (Tamiflu, oseltamivir) tedavi ile karşılaşırsa direnç gelişme ihtimali de o kadar artmaktadır. Dirençli virüslerin gelişmesinin durdurulması ve antivirallerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antiviral tedavinin akılcı kullanılmasıdır. Antiviraller sadece risk grubundaki kişilere reçete edilmelidir.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı, “Antiviral (Tamiflu, oseltamivir) tedaviler hastanın şikayetlerinin başlamasından sonra en geç 48 saat içerisinde uygulanmalıdır. Bu süreyi aşan ayaktan hastalara hiçbir şekilde tedavi başlanması önerilmemektedir” dedi.

Vudalı, risk grubundakileri şöyle aktardı:

“2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaş veya üzerindeki erişkinler, Yaşa bakılmaksızın altta yatan kronik hastalığı olanlar: Akciğer ve hava yolları hastalıkları (Astım dahil), kalp-damar sistemi hastalıkları (tek başına hipertansiyon hariç), böbrek, karaciğer, kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil), metabolik (diyabet dahil) hastalığı olanlar, nörolojik ve nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir, kas bozuklukları, serebral palsy, epilepsi ve nöbetle giden bozukluklar, inme, mental retardasyon, orta-ağır gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı olanlar) gibi. İmmunsupresif yani bağışıklığı baskılanmış hastalar (HIV enfeksiyonu, immunsupresif ilaç kullanımı) Gebe veya doğum sonrası ilk 2 hafta içerisinde olanlar. 19 yaşından küçük olup uzun süreli aspirin tedavisi alanlar Morbid obez (aşırı şişman) olanlar (Vücut kitle indeksi 40 veya üzerinde)

Huzurevi veya diğer benzeri kronik bakım merkezlerinde kalanlar.”

Emre Vudalı, gelecekte direnç sorunlarıyla karşılaşmamak adına KTTB olarak önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Antiviral ilaçların hastaları mağdur etmeyecek şekilde ve sağlık bakanlığı denetimininde dağıtılması, Reçetesi düzenlenen hastanın tanı ile birlikte risk grubunun belirtilmesi, Antivirallerin doğru endikasyonlarda (ilaç yazma sebebi) reçetelenmesi ve denetlenmesi., Antiviral ilaçların sürekli olarak stokta bulunması, İnfuenza kart testinin (kan tahlili) pozitif olması, tamiflu kullanmak için tek başına endikasyon (ilaç yazma sebebi) değildir.”