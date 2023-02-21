Taçoy: Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kapatılması sözkonusu değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokole ilişkin eleştirileri yanıtladı.

Taçoy, protokol ile bilişim alanında destek sağlanarak yapılacak sosyal yardımlar ve burslarla ilgili süreçlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının sağlanacağını, buna yönelik sosyal hizmet binası yapılacağını, bu binalarda ise Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yapacağını kaydetti.

Protokolün bir yıllıksürec,kapsadığını birçok alanda işbirliğini içerdiğini kaydeden Taçoy, saha ziyaretlerine ilişkin maddenin de yardım için başvuran kişiye yönelik araştırmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmasını öngördüğünü belirtti.

Taçoy, oluşturulacak sosyal masada görevlendirilecek personele bütünleşik bilgi sistemi kullanmak için yetki verileceğini ifade etti.

Aile desteği ve yardım masası anlaşmalarının yıllar önce imzalandığını söyleyen Taçoy, hizmetlerin daha iyiye gitmesi için protokolün imzalandığını belirtti.

Lapta Huzur evi, çocuklara yönelik Sevgi Evi, engelli yaşam evi konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Taçoy, Engelli Yaşam Evi’ne hırsız girdiğini ve milyonlarca liralık hasara uğratıldığını gecikmenin nedeninin de bu olduğunu ifade etti.

Bu yapılanların Sosyal Hizmetler Dairesi uhdesinde olduğunu, dairenin kapatılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Taçoy, hedeflerinin bakanlığın kayıtta olmayan veya kontrol edilmeyen gücü yazılımla desteklemesini sağlamak olduğunu vurguladı

Aile destek programlarının yürürlüğe girmesi gerektiğini de ifade eden Bakan Taçoy, Kadın Sığınma Evi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülmesinin de gündemlerinde olduğunu bu konuda belediye ve bakanlığın birlikte çalışabileceğini, işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

BRT