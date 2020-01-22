Tahtını zorladı!

Reyting sonuçları 21 Ocak: Kadın, Ramo, Hekimoğlu rekabetinin kazananı belli oldu

21 Ocak günü reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Ramo reytinglerini yükselterek yola devam ediyor. Peki Tutunamayanlar, Çocuk, Kadın, Hekimoğlu, Ramo yarışında kim birinci oldu. İşte 21 Ocak reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarında ilk sırada olmak için 21 Ocak Salı günü birçok dizi yarıştı ancak günü Ramo birinci sırada bitirdi. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci sırada yer alırken, Kadın dizisi üçüncü oldu.

Hekimoğlu’nun kendine dördüncü sırada yer bulduğu Salı gününde yayınlanan diğer dizilerden Çocuk ve Tutunamayanlar, TOTAL reyting sonuçlarında ilk 10’a giremedi.