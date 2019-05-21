TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER RAFLARDA BULUNDU!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 152 iş yeri denetlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 152 iş yeri denetlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 6 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 5 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Önder Alışveriş Merkezi’nden 9 birim (60 adet) ürün, tarihi geçmiş ve saklama koşulları uygun olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

16 Restoran, 11 Kafe, 2 Pastane, 3 Meyhane, 14 Kebap ve Döner Salonu, 12 Bar, 2 Unlu Mamül İmalatı, 1 Su Üretim Tesisi, 25 Market, 4 Bet Ofis, 3 Kuru Temizleme, 7 Gıda Deposu, 5 Off licence, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 9 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 1 Kahvehane, 1 Bilardo Salonu, 23 Güzellik Salonu, 8 Okul Kafeteryası.