TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Pınarbaşı ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 22 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’de Mustafa Akınolu’ın tarlasında üreticilerle buluşularak, Tarım Dairesi tarafından tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.30’da Pınarbaşı Köy Kahvehanesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.