Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

Daha önce kızı Liya için tütü giyen ünlü sanatçı Tarkan, bu kez maske taktı...

Geçtiğimiz aylarda kızı Liya için tütü giyen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) Baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle güldürmüştü...

MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM!

Kızının oyununa eşlik etmek için bu kez maske takan Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu mesajı yazdı:

Tütüler, maskeler filan… :)

Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

Hürriyet