Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın
Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

A+A-

Daha önce kızı Liya için tütü giyen ünlü sanatçı Tarkan, bu kez maske taktı...

Geçtiğimiz aylarda kızı Liya için tütü giyen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) Baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle güldürmüştü...

1-011.webp

MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM!
Kızının oyununa eşlik etmek için bu kez maske takan Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu mesajı yazdı:
Tütüler, maskeler filan… :)
Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

2-007.webp

Hürriyet

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.