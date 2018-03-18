Tarkan'ın aldığı bebek arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Tarkan, 17 bin liraya bebek arabası aldı

Şarkıcı Tarkan ile dört aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu, doğacak çocukları için alışverişe başladı.

Çocuğu olacağının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyuran ve bu paylaşımıyla sosyal medyada günün konusu haline gelen Tarkan, bebek alışverişlerine başladı.

Megastar, doğacak bebeğinin rahat etmesi için İngiliz otomobil devi Aston Martin’in ürettiği bebek arabasını tercih etti. Arabayı, Londra’dan 17 bin liraya sipariş etti.