Rusya devlet başkanını seçti: Seçimin galibi açık ara Putin

Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Neredeyse 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'nın her bölgesinde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar TSİ 21.00'de kapandı.

Resmi verilere göre sandıkların yüzde 50’sinin sayılması ardından Putin’in oy oranı yüzde 75.02 olarak görünüyor. Seçim sonuçlarına göre Putin 4. kez 6 yıllığına Rusya'nın devlet başkanı olacak.

Putin’e en yakın isim Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, oyların yüzde 11.2’sini alarak ikinci, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy yüzde 6.7 oy oranıyla üçüncü, liberal kadın aday Kseniya Sobçak 2.5 oyla dördüncü ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy, yüzde 1.6 oy oranı ile beşinci oldu.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN LİDER

Rusya Devlet Başkanı Putin’in seçimleri kazanarak 2024’e kadar iktidarda kalmasına kesin gözle bakılıyordu. Putin, 19 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri.

Putin'den zafer konuşması: Rusya'yı başarı bekliyor

Rusya’nın yeniden devlet başkanı seçilen Putin zafer konuşmasınıda şunları dedi:

*Herkese desteği için teşekkür ederim.

*Rusya’yı başarı bekliyor.

*Yüce ülkemizin geleceğini düşüneceğiz.

*Sizinle birlikte Rusya adına önemli işler yapacağız.

Putin’in, Kremlin Sarayı’nın yanında yer alan Manej Meydanı’nda Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının dördüncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde yaptığı zafer konuşması sık sık kalabalığın sloganları ile bölünüyor.

Putin konuşmasında, “Sonuç için sizlere çok teşekkür ederim. Evet! Evet! Ben sizin takımınızın bir üyesiyim. Hepimiz çok büyük bir takımız” ifadelerini kullandı.

Rus halkının birlik olarak kalmış olması nedeniyle Rusya’nın harika bir geleceğin beklediğini belirten Putin, seçim sonucunun da zor şartlara karşın son birkaç yılda başarılanların tanınması olduğunu söyledi.

SEKİZ ADAY YARIŞTI

Rusya'da bundan önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2012'de sadece üç aday yarışmıştı. Bu seçimlere sekiz aday katıldı.

Bu sekiz aday ise şöyle: Rusya'nın mevcut devlet başkanı olan bağımsız aday Vladimir Putin, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal kadın aday Kseniya Sobçak, Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, milliyetçi çizgideki söylemleri ile bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Sergey Baburin, Komünist Parti'den ayrılan bir grubun kurduğu Rusya'nın Komünistleri isimli partinin adayı olan ve geleneksel bir komünist olarak tanımlanabilecek Maksim Suraykin, ekonomi ve ticaret politikaları ile öne çıkan Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy.