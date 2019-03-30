TAŞKENT PİKNİK ALANI VE DAĞ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Taşkent’te Piknik alanı ve dağ yolu trafiğe kapatıldı.
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Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.
Etiketler : Taşkent Piknik alanı, dağ yolu, kapanma
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