Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TAŞKENT PİKNİK ALANI VE DAĞ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
TAŞKENT PİKNİK ALANI VE DAĞ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

TAŞKENT PİKNİK ALANI VE DAĞ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Taşkent’te Piknik alanı ve dağ yolu trafiğe kapatıldı.

A+A-

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.