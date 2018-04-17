TAŞYAPI’NIN HESAPLARINDAKİ AÇIK 230 BİN TL’YE DAYANDI

Maaşlardan sorumlu olan ve işten ayrılanlar adına maaş ödemesi yapılmış gibi göstererek toplam 226 bin 472 TL parayı zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla tutuklanan iki çalışandan biri şahadet yetersizliğinden serbest kalırken, diğer görevli teminatla serbest kaldı ancak şartları yerine getiremeyince cezaevine gönderildi.

Emine UYSAL

Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Meriç’te yapımı devam eden yeni havalimanının inşaatında çalışan işçilerin maaşlarının dağıtımından sorumlu olan ve toplam 226 bin 472 TL parayı zimmetlerine geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Emre Güven, teminatla serbest bırakıldı ancak şartları yerine getiremeyip, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlıyla birlikte tutuklanan Atıl Taşkun ise mahkemeye çıkarılmadan, serbest bırakıldı.

Polis, ileri soruşturmasında sirkat edilen para tutarının arttığını tespit etti.

Zanlıların daha önceden işten ayrılan 12 kişiyi halen çalışıyormuş gibi göstererek adlarına maaş ödemesi çıkarttıkları ve Kasım 2017 ile Mart 2018 arasında ilk etapta toplamda 138 bin 285 TL’yi zimmetlerine geçirdikleri iddia edilmişti.

Soruşturma neticesinde şirketin hesaplarındaki açık toplam 226 bin 472 TL’ye çıktı.

“Müstahdem Tarafından Hırsızlık” ve “Evrak sahteleme” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Halil Emre Güven dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ergin Atıcı, Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Yücel Kuşçuoğlu’nu tanık olarak dinletti.

Tahkikat tamamlandı

Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşcuoğlu, 11.07.2017-23.03.2018 tarihleri arasında, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Meriç’te bulunan yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan Halil Emre Güven’in daha önceden iş yerinden ayrılan 18 kişiyi halen çalışıyormuş gibi göstererek adlarına ödeme yapıldığına dair belge hazırlayarak toplam 226 bin 472 TL’yi tasarrufuna geçirip çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten Kuşçuoğlu, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs