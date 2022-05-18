 Tatar: Her alanda yetenekli Kıbrıs Türk gençliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, “Safir” isimli Kıbrıs’ın ilk fantastik gençlik serisinin yazarı Kemal Behçet Caymaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde, genç sanatçının başarılarını takdir ettiğini belirterek, her alanda yetenekli Kıbrıs Türk gençliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, genç sanatçının çalışmalarının ve başarılarının devam etmesini temenni ederek, Caymaz’ı kutladı.

Kemal Behçet Caymaz da, Kıbrıs Adası’na ait fantastik hikayeler yaratmak hedefiyle yola çıktığını ve Kıbrıs Türk Edebiyatı bağlamında birçok fantastik roman yazarına örnek olmayı ümit ettiğini ifade etti.

Caymaz’ın, kitapta yer alan hikayelerin oluşumu, basım süreci ve “kitabın başarıları” hakkında da bilgi aktardığı kaydedildi.