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Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle bugün ayrı ayrı görüşecek

Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle bugün ayrı ayrı görüşecek

Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle bugün ayrı ayrı görüşecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar , bugün ilk olarak saat 10:30’da Yeniden Doğuş Partisi, 11:00’de Halkın Partisi, 11:30 ‘da Demokrat Parti, saat 12:00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi ve saat 12:30’da ise UBP heyetlerini kabul edecek.

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