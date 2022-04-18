Tatar: Vaka sayılarında düşüş sürecin iyi yönetildiğini destekler niteliktedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 mücadelesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, son günlerde Covid-19 vaka sayılarında görülen düşüşün, sürecin; birlik ve beraberlik içerisinde büyük ölçüde iyi yönetildiğini gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de görülen Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’nin de iki yılı aşkın süredir Covid-19 salgını ile birlikte yaşadığını anımsatan Tatar, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması yönündeki birçok girişimin yanı sıra, Cumhurbaşkanıolarak ülkeye aşıların dünyadaki birçok ülke ile eş zamanlı gelmesi için girişimlerde bulunduğunu ve sürecin takipçisi olmayı sürdürdüğünü anlattı.

Pandemi sürecinde gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerekse sağlık sistemi açısından tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, KKTC’nin de etkilendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “İnsanlarımızın mücadelesi, sektörlerin yeri geldikçe kademeli ve dikkatli açılımı ile ayakta kalabildik” dedi.

Tatar, pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi gereken hususların tespit edilerek, yapılandırılması için çalışıldığını da söyledi.

“Virüsün evrildiği nokta ile günlük pozitif sayılarındaki azalmalar, havaların ısınması ve açık alanlarda bulanmaya başlamamız hasebiyle pandemi ile mücadelemiz giderek kolaylaştırmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde pozitif oranlarında görülen düşüşün ise, sürecin büyük ölçüde iyi yönetildiğini desteklediğini belirtti.

“Covid-19 pandemisi ile ilgili tüm dünyada kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı bu günlerde ülkemizde de ve ada içi sınır geçişlerinde İki taraflı Teknik Komite’nin ortak kararı olarak sosyal ve ekonomik istikrarın devamlılığı için kısıtlamaların kaldırılıyor olmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullanan Tatar, bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde sabır ve özgüvenle sürecin yönetilmesine katkı koyan halk ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.