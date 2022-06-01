Tatar:Farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerini ülkemizde görmekten kıvanç duyuyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi’nde dünyaca ünlü Kırgız ressamların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenen ve dünyaca ünlü Kırgız ressamların eserlerinin yer aldığı “Labirent” adlı iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta yaptığı konuşmada, bu sergiyi organize eden ve emek veren herkese teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’de sanata, kültüre ve her türlü sosyal faaliyete verdiği önem dolayısıyla Yakın Doğu Ailesi’ni tebrik ederek farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerini ülkemizde görmekten kıvanç duyduğunu belirtti.