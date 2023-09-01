Tatlıtuğ ailesi Yunanistan’da tatilde

Stilist Başak Dizer ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un geçen yıl Kurt Efe adında bir oğlu olmuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile Yunanistan’da tatil yapıyor.

Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını Instagram’da paylaştı.

Dizer’in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

“GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR”

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer’e olan aşkını “Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele” sözleriyle anlatmıştı.

sözcü.com.tr