Ünlü YouTuber anne tutuklandı… Çocuk istismarı ile suçlanıyor

Bir zamanlar üç milyona yakın takipçisi olan Ruby Franke tutuklandı. 8 Passengers isimli YouTube kanalıyla ünlenen Franke Ailesi, bir süredir çocuk istismarı gibi suçlamalarla gündemdeydi. Sonunda ailenin çocuklarından birinin kaçarak komşudan su ve yemek istemesi üzerine tüm gerçekler ortaya çıktı...

Sadece birkaç ay önce üç milyona yakın takipçiye sahip olan fenomen anne Ruby Franke iki kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı şüphesiyle tutuklandı. Franke’nin tutuklanması pek çok kişiyi şoke etse de Franke Ailesi’ni takip edenlerin çoğu bu tutuklamayı uzun zamandır bekliyordu.

Ruby Franke, 30 Ağustos günü saat 21.33’te Springville, Utah’ta tutuklandıktan sonra Washington İlçesi Şerif Ofisi’nin web sitesinde gözaltına alındı. Aynı sırada sadece Franke değil, bir süredir iş ortağı olan terapist Jodi Hildebrandt da tutuklandı.

Santa Clara-Ivins Kamu Güvenliği Departmanı’nın açıklamasına göre, bir çocuk yardım almak için Ivins, Utah’taki bir konutun penceresinden dışarı çıktı. İddialara göre söz konusu ev, Franke’nin davada tutuklanan iş ortağı Jodi Hildebrandt’a aitti.

Çocuk, yardım almak için komşusunun evine koştu ve yiyecek ile su istedi. Çocuğun el ve ayak bileklerinde koli bandı olduğunu fark eden komşular, polisi aramaya karar verdi. Çocuğun ciddi yaraları olduğu ve yetersiz beslendiği için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yetkililere göre, aynı evde yetersiz beslenme durumuna sahip ikinci bir çocuk daha bulundu. İkinci çocuk da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arama emrinin ardından dört reşit olmayan çocuğun “Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı” tarafından bakıma alındığı belirtildi.

FRANKE AİLESİ’NİN YÜKSELİŞİ

Ruby Franke bir zamanlar kendisi, kocası Kevin Franke ve altı çocukları Shari, Chad, Abby, Julie, Russell ve Eve’in hayatlarını paylaştığı 8 Passengers ile oldukça ünlü bir isim haline geldi.

Kanalın yaklaşık üç milyona yakın abonesi vardı ancak bu yılın başında kanal, bilinmeyen bir nedenle kapatılmıştı. Ayrıca aile, uzun bir süredir çocuk istismarı, bazı çocukların ortadan kaybolması gibi iddialarla dikkat çekiyordu.

Her şey ise Ocak 2015’te 8 Passengers isimli bir kanal açarak, Ruby ve Kevin Franke’nin altı çocuklarının hayatlarını paylaşmasıyla başladı.

Franke, 2016 yılında meşhur olan kanalıyla ilgili şunları söylemişti: “Sadece bebeklerini emziren kadınların, hâlâ ailelerine kavuşmaya çalışan kadınların, gece boyunca uyumayan kadınların bitiş çizgisinin nasıl göründüğünü, sonunda bir ışık olduğunu görmelerini istiyorum.”

Franke’nin çocuklarına ebeveynlik yaptığını, onlara yemek pişirdiğini ve Chad’e evde eğitim verdiğini görmek isteyenler arttıkça kanalın takipçi sayısı da her geçen gün arttı. Ve Ağustos 2017’de 1 milyon aboneye ulaştı.

AİLENİN GÖZDEN DÜŞÜŞÜ….

YouTube kanalı büyüdükçe milyonlara çizilen tablo da kararmaya başladı. İzleyiciler, çiftin ebeveynlik tarzlarını daha çok eleştirdiler; çifti aşırı otoriter ve bazen de zalim bulmaya başladılar.

2020 yazında Chad, bir vlog’da küçük kardeşine şakalar yaptıktan sonra pufun üzerinde uyuduğunu açıkladı ve bu durum bazı izleyiciler tarafından çocuk istismarı olarak değerlendirildi.

Tartışma yaratan başka bir videoda da Franke, o sırada henüz 6 yaşında olan kızı Eve’e öğle yemeği getirmediğini, çünkü çocuğun okula gitmeden önce onu almayı unuttuğunu söyledi. Bazı izleyiciler bunun onu aç bırakmak anlamına geldiğini söyledi.

Çocuk Koruma Hizmetleri’nin devreye girmesi çağrısında bulunan Change.org’da bir imza kampanyası düzenlendi ve 17 binden fazla imza toplandı. Dilekçeyle hiçbir yetkili ilgilenmedi.

O dönemde Franke çifti ise çocuklarına seçenekler sunduklarını ve onlara eylemlerinin sonuçlarını öğrettiklerini söyledi.

Bazı YouTube kanalları aileye ait geçmiş içerikleri incelemeye başladı. İnsanlar aileye ait rahatsız edici buldukları klipleri yaymaya başladı. Franke’nin iki oğlu Russell ile Chad oyun kavgası yaparken onları akşam yemeğini vermemekle tehdit etmesi, annelerine göre yaptığı bencil ve korkunç seçimler nedeniyle Noel’i en küçük çocuklarından alınması, çocuklara işlerini yapana kadar kahvaltı verilmemesi ve kişisel alanı hak etmediklerinin söylenmesi gibi pek çok davranışları sert eleştiriler aldı.

Franke Ailesi, gelen tepkilere rağmen bir süre daha kanallarında video yayınlamaya devam etseler de gün geçtikçe bu durum düzensizleşti ve sonunda kanal ortadan kaldırıldı.

Daha önce aile ile beraber çalışan yetenek ajansı Ensemble Digital Studios’un CEO’su Larry Shapiro, Mayıs 2023’te parçalanmış iyi bir aile olduklarını ancak daha fazla yorum yapamadıklarını söyledi.

SKANDAL BİR KANAL DAHA…

Haziran 2022’de Franke, Jodi Hildebrandt adında bir kadınla ConneXions adlı yeni bir YouTube kanalına katılacağını duyurdu.

Hildebrandt, lisansı Ocak 2012’de Utah Klinik Ruh Sağlığı Danışmanı Lisans Kurulu tarafından 18 ay süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulan bir terapist.

Franke ve Hildebrandt’ın birlikte açtığı bu kanal ise izleyicilerde heyecandan çok endişe yarattı. Zira bir videoda Hildebrandt, tecavüze uğrayan kadınların seçim hakkı olduğunu öne sürerken, bir diğer videoda da Franke, çocukların mahremiyeti veya koşulsuz sevgiyi hak etmediğini söylüyor.

ÇOCUKLAR EVİ TERK EDİYOR

Franke çocuklarının en büyüğü Shari, Eylül 2022’de ailesiyle artık iletişim halinde olmadığını ve ConneXions’ı desteklemediğini söyledi. Ancak aynı zamanda takipçilerine “lütfen bunun benim gerçek ailem olduğunu unutmayın” çağrısında da bulundu.

Ayrıca en büyük ikinci çocuk olan Chad’in de taşındığı düşünülüyor ancak ailenin kanalı kapandığından beri internette kamuya açık herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Baba Kevin Franke ise bir zamanlar ConneXions ile çalışıyordu ancak birkaç aydır görünmediği gibi Ruby ile hâlâ birlikte olup olmadığı da belli değil.

Kevin Franke, Brigham Young Üniversitesi’nde doçentti ancak işinin bu baharın başlarında sona erdiğini söylendi. İşten neden ayrıldığına dair herhangi bir ayrıntı ise verilmedi.

TUTUKLANDI

Franke ve Hildebrandt, 30 Ağustos günü Utah’ta tutuklandı. O akşam Shari, Instagram hikayesinde bir polis arabasının fotoğrafını “nihayet” sözüyle paylaştı.

Başka bir gönderisinde “Bugün büyük bir gündü. Ben ve ailem adaletin yerini bulması nedeniyle çok mutluyuz. Yıllardır polise ve CPS’ye bu konuyu anlatmaya çalışıyorduk ve sonunda harekete geçmeye karar vermelerine çok sevindim” diye yazdı.

Franke’nin kız kardeşleri de Instagram’da bir açıklama yayınlayarak Ruby’nin tutuklanması gerektiğini ve çocukların da artık güvende olduğunu yazdı.

sözcü.com.tr