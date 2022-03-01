Tayfun Duygulu 'Kar Beyaz'ın hikayesini anlattı: Kerim Tekin 'ben ölürsem çok satar' diyordu...

90'lı yılların popüler isimlerinden Tayfun Duygulu Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Duygulu 24 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in unutulmaz şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini canlı yayında anlattı.

KAZA YERİNE İLK BİZ GİTTİK

Bora Gencer ile ödül almış geri dönüş yolunda Bilal Özcan aradı beni 'Kerim kaza yapmış, vefat etmiş' dedi. Ben de 'yok canım biz kaza yaptık 2 gün evvel giderken, bizimki olmasın' dedim. 'Senin haberin yok, tamam' dedi. Bir yerde durduk, televizyonu açtırdık. Yarım saatlik mesafedeydik. Kazanın olduğu yere ilk giden biziz. İlk yanına giden biziz. Helikopter ile Halis alındı.

'BU ŞARKI BENİM'

Kerim'in 'Kar Beyaz'ı alma nedeni de Halis'tir.

Evde otururken Halis'in eşi 'vardır senin kendine sakladığın şarkılar' dedi. 'Yok' falan dedim. Israr etti. Baktım Kerim uzakta, balkona çıkmıştı. 'Hadi çalayım' dedim, mırıldandım şarkıyı... (Kerim Tekin) Kapıdan 'Bu parça benim!' dedi. 'Yok senin olamaz, ben okuyacağım' dedim. 20 dakika boyunca cebelleşti benimle. 'Ben Trafik kazası yapacağım' derdi o hep. 'Ben ölürsem belki çok satar...' falan diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyler şey mi olur' derdik biz de. Onun kısmetiymiş. Nur içinde uyusun inşallah. Annesinin yanında gittiğimde 'Oğluma neden böyle bi şarkı yaptın?' dedi. 'Annem ben nerden bilirim, karbeyaz derken ben onun ruhunu anlatmışım meğer...' dedim.

'NİLÜFER İÇİN YAPMIŞTIM'

Tayfun yıllar önce 'Kar Beyaz'ı sanatçı Nilüfer için çıkış parçası olarak yaptığını anlatmıştı:

“Ben bu parçayı ilk önce Nilüfer için yapmıştım. Ben bu eserin Nilüferin çıkış parçası olarak vereceğimden Kayahan ile aramızda bir küs durum oluştu. Ancak Nilüfer çalışmasını tamamladığı ve kendi eserlerine yer verdiği için bu şarkı kasetinde yer alamamıştı. Sözü ve bestesi bana aittir bu parçanın..."

SANDIKLI'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sandıklı Termal'98 Festivali'ne katılan Kerim Tekin, arkadaşının nişan törenine katılmak için 27 Haziran 1998'de kendi kullandığı otomobille İstanbul'a doğru yola çıkmış, Afyon-Sandıklı' karayolunun 20. kilometresinde trafik kazası geçirmişti. Tekin, olay yerinde yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan baterist Halis Bütünley ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı...

İşte Kar Beyaz'ın sözleri:

Hasret vuruyor, gecenin koynunda

Anılar vuruyor gözyaşlarıma

Çılgın bulutlar, dönüyor başımda

Uykusuz geceler, kapımda

Yıkılsa dünya

Kıyamet kopsa

Yine de vazgeçmem

Ölürüm derdimden

Karbeyazdır ölüm

Ellerinden gülüm

Yine yoksun diye

Düşmanım her güne

Dursun dünya

Dönmesin sensiz

Yaşatmasın Allah'ım sensiz...

Hürriyet