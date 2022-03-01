'Ölümcül göl' ünlü oyuncuyu yutmuştu

2020 yılında küçük oğluyla birlikte açıldığı gölde boğularak ölen Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'in 'eşimin ölümü önlenebilirdi' iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı.

YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDEN BİR DAHA ÇIKAMADI

Takvimler 2020 yılının temmuz ayını gösteriyordu. Rol aldığı Glee dizisiyle ün kazanan Naya Rivera, o sırada 4 yaşında olan oğlu Josey Hills ile birlikte California'daki Piru gölüne gitti. Bir tekne kiralayan 33 yaşındaki Rivera, oğlunu da yanına aldı ve açıldı. Kıyıdan uzaklaştığında da tekneyi demirledi. Oğluyla birlikte yüzmek için göle girdi. Sonra aniden oğlunu tekneye çıkarıp yardım için çığlık atmaya başladı. Ama oğlunu kurtaran Rivera kendisi gölün sularında kayboldu. Yüzmek için girdiği gölden bir daha da çıkamadı.

'ÖNLENEBİLİR ÖLÜM' İDDİASI HAKLI BULUNDU

Günler sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu ve boğularak öldüğü açıklandı. İşte bu trajik olayın ardından Naya Rivera'nın eski eşi ve oğlu Josey'in babası Ryan Dorsey, olayın meydana geldiği bölge olan Ventura County'ye karşı bir dava açtı. Dorsey'in iddiasına göre Rivera'nın ölümü "önlenebilir" bir ölümdü. İşte bu davanın sonunda aile ile Ventura County ile Naya Rivera'nın ailesi bir anlaşma sağladı.

OĞLU TAZMİNAT ALACAK

Rivera'nın ailesinin avukatı Amjad M. Khan, People dergisine yaptığı açıklamada yıldızının oğlunun bir tazminat alacağını söyledi. Avukat "Bu anlaşma yoluyla Josey'in, annesinin gölde boğulmasına tanık olduğu ve bu acıyla ömür boyu başa çıkmak zorunda kaldığı için bir tazminat alacağını" belirtti.

GÖLÜN ÖLÜMCÜL TARİHİ

Naya Rivera'nın 38 yaşındaki eski eşi Ryan Dorsey'in dava dokümanlarında yer alan iddiasına göre yıldızın ölümü önlenebilir bir ölümdü. Dokümanlara göre Dorsey, eski eşinin göle açıldığı teknenin ABD Sahil Güvenlik Standartlarına uymadığını da ileri sürdü. Dorsey'in dava dosyasında yer alan iddialardan biri de Piru Gölü'nün "ölümcül" tarihi. Daha önce başkaları da boğulduğu halde gölün tehlikeli kısımlarında hiçbir uyarı işareti bulunmadığı da ileri sürülüyor davayla ilgili belgelerde. Piru Gölü'nde 1959'dan bu yana 20'den fazla kişinin boğulduğunu Ventura County Şerifi Devin Donoughue da doğrulamıştı.

Naya Rivera, oğlu Josey ile birlikte Piru Gölü'ne gittiğinde güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülenmişti.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ VURGULAR

Yüzmek için girdiği Piru Gölü'nden cansız bedeni çıkarılan Naya Rivera ile ilgili otopsi raporu, ölümünden iki ay sonra açıklanmıştı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI

Olayın meydana geldiği 8 Temmuz 2020'de Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı. Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

'BİR, İKİ ÜÇ DEYİP TEKNEDEN ATLADIK'

İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık." Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ DUYAN OLMADI: Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.

VERTİGO SORUNU VARDI, ANKSİYETE İLAÇLARI KULLANIYORDU

Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi. Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılacıyı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

Hürriyet