Tedavide kullandığımız ilaç elimizde yok!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar BRT’de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tedavide kullandığımız antiviral ilaç şu anda elimizde yok, geldiğinde de 3-5 vakaya kullanabileceğimiz kadar kısıtlı geliyor diyen Bayraktar, ihtiyacımızın çok daha fazla olduğunu ve temin etmekte çok zorlandığımızı aktardı. İlaç bulmaya çalışıyoruz ama bu anlamda hazırlıklı değiliz, temennimiz 1-2 hafta içerisinde AB,UNDP ya da Türkiye kanalıyla bu ilaçları edinebilmek dedi.

Hepimiz tedirginlikle bekliyoruz!

Özel işletmelerin yakın bir zamanda kamunun da ay sonunda açılmasının planlandığını yorumlayan bayraktar, ekonomik olarak ihtiyacımız var ama sağlık anlamında buna hazır değiliz dedi. Sokağa çıkın dedikten sonra yaşanabilecek vaka artışını ne ekip ne de ekipman olarak göğüsleyebilecek durumda olmadığımızı vurgulayan Bayraktar, böyle bir kararın gelmesi durumunda neler olacağını tedirginlikle beklediklerini ifade ederek keşke ekonomik gücümüz olsa da daha uzun süre evde kal diyebilsek dedi.

Tükenmek çok uzak bir yerde değil!

Sağlık personeli olarak tükenmek üzere olduklarını söyleyen Dr. Nesil Bayraktar, tükenmek çok uzak bir yerde değil ve tam da bu noktadayken yükün daha da artacağını bilmek bizim için de kolay değil dedi.

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