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  3. Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi
Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi

Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi

Salamis Otelde misafir edilecekler...

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Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel: "Taburcu edilen Alman vatandaşları, Salamis Otelde, ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edilecekler"

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Salamis Otel’deki Alman vatandaşları karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren, temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderilecek

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