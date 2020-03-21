Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi
Salamis Otelde misafir edilecekler...
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Tedavileri tamamlanan 3 Alman turist taburcu edildi. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel: "Taburcu edilen Alman vatandaşları, Salamis Otelde, ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edilecekler"
Salamis Otel’deki Alman vatandaşları karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren, temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderilecek
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