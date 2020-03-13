Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anayasa’nın (124.) maddesi uyarınca, elinde bulunan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Akıncı, bu amaçla Başbakanlığa gelişinde, basına yaptığı açıklamada, İtalya örneğinin herkesin malumu olduğunu belirterek, gerekli tedbirler çabucak alınmazsa ileriki günlerde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti.

Akıncı, “Hükümetimizle Anayasa çerçevesinde bir toplantı yapacağız… Bu durumda rahat olunmaması gerekir, İtalya gibi gelişmiş bir ülke dahil diğer toplumlara çağrı yapıyor ‘bizim yaptığımız hataları siz yapmayın’ diyor, 5 vakamız var her an artabilir” dedi.

Vaka sayısının Rum Kesiminde 14’e çıktığına işaret eden Akıncı, “Çünkü geometrik bir artış söz konusudur, birdir, beştir sonra birden büyüyebilir ve bizi ciddi bir sıkıntıya sokabilir. Biz tedbirlerimizi hala zamanımız varken alalım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasının ardından, önceden toplandığı açıklanan Bakanlar Kurulu’na ara verilerek kapıda kendisini karşılayan Başbakan Tatar ile birlikte toplantı salonuna girdi.