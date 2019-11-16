TEHDİTLE DAVAYI GERİ ÇEKTİRMEK İSTEDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eylül ayı içerisinde eski sevgilisi S.K’nin uygunsuz fotoğraflarını S.K’nin kızına ve arkadaşlarına yollayarak “Özel hayatın gizliliğini ihlal” eden Mustafa Zorba, bu kez de S.K’yi tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mağusa’da 2019 yılı Eylül ayı içerisinde eski sevgilisi olan S.K’nin uygunsuz fotoğraflarını “Whatsapp” uygulaması üzerinden S.K’nin kızına ve iki arkadaşına gönderip “Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanan Mustafa Zorba, bu kez de S.K’yi davayı geri çekmek için tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. “Şiddet tehdidi” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Zorba tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

“Davayı geri çekmezsen daha kötü şeyler olacak”

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Gökova, zanlı Mustafa Zorba’nın 13 Kasım 2019 tarihinde kendisine ait araçla Mağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdu önünde park halinde bulunan müşteki S.K’nin oğlu E.A’ya ait aracın yanında durduğunu söyledi. Zanlı Zorba’nın, E.A ile konuştuğu esnada müşteki S.K’nin, çalışmakta olduğu öğrenci yurdundan çıkarak oğlunun aracının yanına geldiğini belirten Gökova, akabinde müşteki S.K’yi gören zanlının S.K’ye hitaben “Davayı geri çekmezsen daha kötü şeyler olacak” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Gökova, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade ederek zanlının suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyen Gökova, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Gökova, ayrıca zanlının, müşteki S.K ile yaşadığı sorundan dolayı “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçuyla ilgili olarak 24 Ekim 2019 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandığını da anımsattı.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mustafa Zorba’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.